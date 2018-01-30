Порыв ветра опрокинул пригородный автобус под Харьковом

Авария произошла около восьми часов утра около села Чкаловское Чугуевского района, на трассе «Чугуев - Меловое».
По предварительной информации, рейсовый автобус «Харьков - Купянск» MAN S2000 перевернулся в результате сильного бокового ветра, сообщили в патрульной полиции.
В результате ДТП 35-летняя пассажирка получила сотрясение головного мозга, три человека - ушибы различных частей тела. Остальные пассажиры и водитель автобуса не пострадали. Всего в автобусе находилось 12 пассажиров.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений.
Подробные обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
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