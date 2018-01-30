30.01.2018 14:15

Пьяный житель Харьковщины разгуливал с наркотиками (ФОТО)

В хранении запрещенных средств работники Дергачевского отдела полиции уличили 34-летнего жителя района.



police.kharkov

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, участковые офицеры полиции остановили мужчину, который употреблял алкогольные напитки в общественном месте и вел себя вызывающе.

Правонарушитель был приглашен в отдел полиции для составления административного материала. В ходе осмотра выяснилось, что он имел при себе вещество, изготовленное из маковых семян. Злоумышленник сообщил, что наркотики хранил для собственного употребления.

Работники полиции изъяли у мужчины два шприца с веществом коричневого цвета, а также бутылку с остатками от производства наркотиков и направили на экспертное исследование.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

ФОТО:ГУНП