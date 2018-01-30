30.01.2018 17:01

Четверолапый таможенник обнаружил контрабанду

Накануне в пункте пропуска «Гоптовка» четвероногий помощник харьковских таможенников Ив Сент Лоран обнаружил сразу двух нарушителей с каннабисом.



// ГФС

Мужчины направлялись в Россию в качестве пассажиров одного из авто и в ходе устного декларирования заявили об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины предметов.

Однако в ходе дальнейшего осмотра у одного из пассажиров во внутреннем кармане куртки был обнаружен сверток с травой. Второй скрыл два свертка с наркотическим веществом в своей чемодане.



В отношении правонарушителей составлены протоколы о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.