Четверолапый таможенник обнаружил контрабанду

Накануне в пункте пропуска «Гоптовка» четвероногий помощник харьковских таможенников Ив Сент Лоран обнаружил сразу двух нарушителей с каннабисом.
Мужчины направлялись в Россию в качестве пассажиров одного из авто и в ходе устного декларирования заявили об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины предметов.
Однако в ходе дальнейшего осмотра у одного из пассажиров во внутреннем кармане куртки был обнаружен сверток с травой. Второй скрыл два свертка с наркотическим веществом в своей чемодане.
В отношении правонарушителей составлены протоколы о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
Звезды против рискованных экспериментов. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Утром ожидается дождь со снегом, во второй половине дня - дождь, которому на смену придет мелкий дождь со снегом.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажн.:
давл.:
ветер: