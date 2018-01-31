Главная Новости Криминал и происшествия Огнеборцы спасли на пожаре 40-летнюю женщину
31.01.2018  10:30   

Огнеборцы спасли на пожаре 40-летнюю женщину

Днем 30 января произошел пожар в двухэтажном жилом доме на улице Москалевской.


// ГСЧС

На вызов, поступивший в 16:45, отправились спасатели 26-й и 4-й Государственных пожарно-спасательных частей ГСЧС.

По внешним признакам они установили, что пожар происходит в квартире на первом этаже.

Открыв входную дверь, пожарные увидели хозяйку дома, 1978 года рождения. Она задыхалась от едкого дыма, на руках были ожоги.

Пострадавшую немедленно  вывели на свежий воздух и передали врачам скорой. После осмотра женщина отказалась от дальнейшей госпитализации.

Очаг возгорания находился в углу жилой комнаты. Там горели мебель и домашние вещи на площади около 2 квадратных метров.

Пожарные справились в огнем в течение получаса.

Предварительной причиной пожара является неосторожность при обращении с огнем.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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