Огнеборцы спасли на пожаре 40-летнюю женщину

Днем 30 января произошел пожар в двухэтажном жилом доме на улице Москалевской.
На вызов, поступивший в 16:45, отправились спасатели 26-й и 4-й Государственных пожарно-спасательных частей ГСЧС.
По внешним признакам они установили, что пожар происходит в квартире на первом этаже.
Открыв входную дверь, пожарные увидели хозяйку дома, 1978 года рождения. Она задыхалась от едкого дыма, на руках были ожоги.
Пострадавшую немедленно вывели на свежий воздух и передали врачам скорой. После осмотра женщина отказалась от дальнейшей госпитализации.
Очаг возгорания находился в углу жилой комнаты. Там горели мебель и домашние вещи на площади около 2 квадратных метров.
Пожарные справились в огнем в течение получаса.
Предварительной причиной пожара является неосторожность при обращении с огнем.
Звезды обещают противоречивый и эмоциональный день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучше переключить внимание на что-нибудь другое.
В последний день января будет пасмурно. Ночной мелкий снег к утру усилится. Во второй половине дня он начнет затихать и ближе к вечеру закончится.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, которые делают нашу жизнь прекрасней.
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