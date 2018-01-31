Главная Новости Криминал и происшествия Полиция просит помощи в поисках подростка
31.01.2018  10:51   

Полиция просит помощи в поисках подростка

Работники Краснокутского отдела полиции устанавливают местонахождение Олега Напреенко, 2003 года рождения.


// Нацполиция

Парень 29 января ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

На вид Олегу 15-16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлого цвета, глаза голубые.

Был одет в куртку темно-синего цвета, черные спортивные штаны, ботинки черного цвета.

Любую информацию о местонахождении подростка правоохранители просят сообщать в Краснокутский отдел полиции по телефонам: 102, (05756) 3-14-71,0968125978 или иным доступным способом.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.01 Власть Отругали за «двойку»: обиженный подросток сбежал из дома 30.01 Власть Подросток, которого родители объявили в розыск, отправился к бабушке 30.01 Криминал и происшествия В Харькове потерялся подросток, у которого проблемы с речью (ФОТО)
 
 

Видео

Электронный билет в метро запустят после того, как полностью наладят систему в трамваях и троллейбусах
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 