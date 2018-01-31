Полиция просит помощи в поисках подростка

Работники Краснокутского отдела полиции устанавливают местонахождение Олега Напреенко, 2003 года рождения.
Парень 29 января ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
На вид Олегу 15-16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлого цвета, глаза голубые.
Был одет в куртку темно-синего цвета, черные спортивные штаны, ботинки черного цвета.
Любую информацию о местонахождении подростка правоохранители просят сообщать в Краснокутский отдел полиции по телефонам: 102, (05756) 3-14-71,0968125978 или иным доступным способом.
Звезды обещают противоречивый и эмоциональный день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучше переключить внимание на что-нибудь другое.
В последний день января будет пасмурно. Ночной мелкий снег к утру усилится. Во второй половине дня он начнет затихать и ближе к вечеру закончится.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, которые делают нашу жизнь прекрасней.
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