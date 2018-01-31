31.01.2018 10:51

Полиция просит помощи в поисках подростка

Работники Краснокутского отдела полиции устанавливают местонахождение Олега Напреенко, 2003 года рождения.



// Нацполиция

Парень 29 января ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.



На вид Олегу 15-16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлого цвета, глаза голубые.



Был одет в куртку темно-синего цвета, черные спортивные штаны, ботинки черного цвета.



Любую информацию о местонахождении подростка правоохранители просят сообщать в Краснокутский отдел полиции по телефонам: 102, (05756) 3-14-71,0968125978 или иным доступным способом.