31.01.2018 12:06

На Павловом Поле горела пятиэтажка

Хозяин квартиры пытался потушить пожар до приезда спасателей.



// ГСЧС

Около пяти часов дня 30 января спасталеи получили вызов на пожар в пятиэтажном жилом доме на ул. Тобольской, 43 а.



На тушение выехали два оперативных отделения 1-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 8 спасателей.

До прибытия спасателей хозяин квартиры, 1967 года, пытался самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя. Попытки справиться с возгоранием сдержали распространение пожара, площадь которого составила всего 5 кв.м.

Он получил небольшое отравление угарным газом и после осмотра врачами отказался от дальнейшей госпитализации.

Прибывшие огнеборцы справились с пожаром в теение получаса. По предварительным данным, его причиной стало короткое замыкание электрической сети.