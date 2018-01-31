На Павловом Поле горела пятиэтажка

Хозяин квартиры пытался потушить пожар до приезда спасателей.
Около пяти часов дня 30 января спасталеи получили вызов на пожар в пятиэтажном жилом доме на ул. Тобольской, 43 а.
На тушение выехали два оперативных отделения 1-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 8 спасателей.
До прибытия спасателей хозяин квартиры, 1967 года, пытался самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя. Попытки справиться с возгоранием сдержали распространение пожара, площадь которого составила всего 5 кв.м.
Он получил небольшое отравление угарным газом и после осмотра врачами отказался от дальнейшей госпитализации.
Прибывшие огнеборцы справились с пожаром в теение получаса. По предварительным данным, его причиной стало короткое замыкание электрической сети.
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