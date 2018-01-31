31.01.2018 12:30

Полкило «травки» нашли в машине днепрянина

Житель Днепропетровской области был задержан работниками Красноградского отдела полиции на стационарном посту.



// Нацполиция

Полицейские остановили для проверки автомобиль «DAEWOO» под управлением жителя города Каменское. В ходе личного досмотра у 47-летнего пассажира авто, жителя этого же города, был выявлен и изъят полиэтиленовый сверток. В нем находилось около 600 граммов вещества растительного происхождения серо-зеленого цвета, похожего на каннабис.



Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.



По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.