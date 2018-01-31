Полкило «травки» нашли в машине днепрянина

Житель Днепропетровской области был задержан работниками Красноградского отдела полиции на стационарном посту.
Полицейские остановили для проверки автомобиль «DAEWOO» под управлением жителя города Каменское. В ходе личного досмотра у 47-летнего пассажира авто, жителя этого же города, был выявлен и изъят полиэтиленовый сверток. В нем находилось около 600 граммов вещества растительного происхождения серо-зеленого цвета, похожего на каннабис.
Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
Звезды обещают противоречивый и эмоциональный день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучше переключить внимание на что-нибудь другое.
В последний день января будет пасмурно. Ночной мелкий снег к утру усилится. Во второй половине дня он начнет затихать и ближе к вечеру закончится.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, которые делают нашу жизнь прекрасней.
влажн.:
давл.:
ветер: