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31.01.2018  13:28   

В Харкове обокрали частное домовладение

Работники Киевского отдела полиции разоблачили в совершении кражи 27-го и 34-летнего харьковчан.


// Нацполиция

На днях в полицию обратился мужчина, который заявил, что у него со двора похитили металлические изделия.

Правоохранители уличили в краже двух мужчин, которые уже неоднократно попадали в поле зрения полиции.

Злоумышленники успели сдать похищенное в пункт приема металлолома и потратить «заработанное».

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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