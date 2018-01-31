31.01.2018 13:28

В Харкове обокрали частное домовладение

Работники Киевского отдела полиции разоблачили в совершении кражи 27-го и 34-летнего харьковчан.



// Нацполиция

На днях в полицию обратился мужчина, который заявил, что у него со двора похитили металлические изделия.



Правоохранители уличили в краже двух мужчин, которые уже неоднократно попадали в поле зрения полиции.



Злоумышленники успели сдать похищенное в пункт приема металлолома и потратить «заработанное».



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы.