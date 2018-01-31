На Гагарина два ВАЗа не поделили дорогу (ФОТО)

Столкновение произошло сегодня, 31 января, около девяти часов утра на проспекте Гагарина, 199.
Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
Как рассказали в патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ-21063 не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-21053, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.
Вину водителя определит суд,
Звезды обещают противоречивый и эмоциональный день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучше переключить внимание на что-нибудь другое.
В последний день января будет пасмурно. Ночной мелкий снег к утру усилится. Во второй половине дня он начнет затихать и ближе к вечеру закончится.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, которые делают нашу жизнь прекрасней.
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давл.:
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