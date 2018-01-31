31.01.2018 14:29

На Гагарина два ВАЗа не поделили дорогу (ФОТО)

Столкновение произошло сегодня, 31 января, около девяти часов утра на проспекте Гагарина, 199.



// Патрульная полиция

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

Как рассказали в патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ-21063 не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-21053, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.



Вину водителя определит суд,