Главная Новости Криминал и происшествия На Гагарина два ВАЗа не поделили дорогу (ФОТО)
31.01.2018  14:29   

На Гагарина два ВАЗа не поделили дорогу (ФОТО)

Столкновение произошло сегодня, 31 января, около девяти часов утра на проспекте Гагарина, 199.


// Патрульная полиция

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

Как рассказали в патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ-21063 не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-21053, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.

Вину водителя определит суд,

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.01 Криминал и происшествия ДТП в старом центре: водитель не дождался полицию и остался без автомобиля (ФОТО) 30.01 Криминал и происшествия Порыв ветра опрокинул пригородный автобус под Харьковом 30.01 Криминал и происшествия Под Харьковом погибла женщина-пешеход
 
 

Видео

Электронный билет в метро запустят после того, как полностью наладят систему в трамваях и троллейбусах
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 