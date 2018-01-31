Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове задержали продавщицу наркотиков
31.01.2018  14:45   

В Харькове задержали продавщицу наркотиков

39-летнюю жительницу Харьковской области задержали 27 января на проспекте Гагарина во время продажи 30 граммов каннабиса.


police.kharkov
Как сообщают в пресс-службе ГУНП, при проведении личного обыска в личных вещах задержанной полицейские обнаружили и изъяли 2 газетных свертка с каннабисом общим весом около 10 граммов и 1 тысячу гривен, которую она получила от сбыта наркотиков.
 
Правоохранители установили, что в целях конспирации злоумышленница не хранила наркотические средства по месту жительства, а покупала, после чего сбывала во время личных встреч.
 
Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Она задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Работники полиции устанавливают других лиц, причастных к незаконному сбыту наркотиков.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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