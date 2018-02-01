На Новых Домах столкнулись «Газель» и микроавтобус (ФОТО)

В столкновении пострадал водитель «Газели».
Авария произошла около шести часов утра 1 февраля в районе дома 251 по Московскому проспекту.
Участниками происшествия стали автомобили OPEL Movano и «Газель».
По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель «Газели», которого медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Если вы хотите сегодня что-нибудь организовать, старайтесь четко формулировать: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто и пальцем не пошевелит.
В Харькове переменная облачность, осадков синоптики не обещают.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
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