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01.02.2018  11:01   

Пожар в Южном: 94-летнюю хозяйку дома спасти не удалось

Пожар тушили три с половиной часа.


// ГСЧС

В ночь на 1 февраля загорелся частный деревянный жилой дом на улице. Центральной поселка Южного.

Получив вызов в 1:30, на тушение выехало местное пожарно-спасательное подразделение ГСЧС, а также оперативное отделение пожарной части из Мерефы.

Когда пожарные прибыли на место, огонь уже бушевал на общей площади 100 квадратных метров. Пламенем были охвачены пристройка к дому и половина крыши. В одной из комнат прогорел потолок и в ней начали гореть домашние вещи. Порывами ветра огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям дома.

Пожарные немедленно подали первый ствол на тушение пожара и пошли в разведку. В дальней комнате дома они нашли тело женщины 1923 года рождения.

Огонь тушили из трех пожарных стволов, и к 2:20 удалось локализовать пожар, не допутив его распространения на вторую половину дома.

Окончательно пожар был потушен к пяти часам утра. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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