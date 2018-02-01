На Московском проспекте – ДТП с пострадавшими

Авария произошла около девяти часов вечера 31 января на Московском проспекте, 102/112.
Как сообщили в патрульной полиции, участниками происшествия стали автомобили ВАЗ 21099 и Peugeot 206.
С места происшествия медики госпитализировали в больницу водителя ВАЗа и пассажира Peugeot.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
Если вы хотите сегодня что-нибудь организовать, старайтесь четко формулировать: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто и пальцем не пошевелит.
В Харькове переменная облачность, осадков синоптики не обещают.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
влажн.:
давл.:
ветер: