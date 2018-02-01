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01.02.2018  11:31   

На Московском проспекте – ДТП с пострадавшими

Авария произошла около девяти часов вечера 31 января на Московском проспекте, 102/112.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, участниками происшествия стали автомобили ВАЗ 21099 и Peugeot 206.

С места происшествия медики госпитализировали в больницу водителя ВАЗа и пассажира Peugeot.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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