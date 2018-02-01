Соседскую дружбу оборвала кража

19-летний житель поселка Протопоповка завладел 1300 гривнами, которые принадлежали его соседу.
В полицию Дергачевского района обратился 30-летний мужчина. Он отметил, что обнаружил пропажу после визита соседа.
Выяснилось, что соседи поддерживают дружеские отношения. Молодой человек часто заходил гости к потерпевшему.
В день кражи они смотрели телевизор и гость якобы пошел на кухню выпить воды. Между тем он подошел к висевшей в гостиной куртке хозияна, забрал из кармана деньги и вернулся просматривать телепередачу. Позже парень ущел домой. Вечером заявитель обнаружил отсутствие денег.
Следователь открыл уголовное производство по статье «кража». Статья предусмотривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Если вы хотите сегодня что-нибудь организовать, старайтесь четко формулировать: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто и пальцем не пошевелит.
В Харькове переменная облачность, осадков синоптики не обещают.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
влажн.:
давл.:
ветер: