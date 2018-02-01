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01.02.2018  11:53   

Соседскую дружбу оборвала кража

19-летний житель поселка Протопоповка завладел 1300 гривнами, которые принадлежали его соседу.


// Нацполиция

В полицию Дергачевского района обратился 30-летний мужчина. Он отметил, что обнаружил пропажу после визита соседа.

Выяснилось, что соседи поддерживают дружеские отношения. Молодой человек часто заходил гости к потерпевшему.

В день кражи они смотрели телевизор и гость якобы пошел на кухню выпить воды. Между тем он подошел к висевшей в гостиной куртке хозияна, забрал из кармана деньги и вернулся просматривать телепередачу. Позже парень ущел домой. Вечером заявитель обнаружил отсутствие денег.

Следователь открыл уголовное производство по статье «кража». Статья предусмотривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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