01.02.2018 11:53

Соседскую дружбу оборвала кража

19-летний житель поселка Протопоповка завладел 1300 гривнами, которые принадлежали его соседу.



// Нацполиция

В полицию Дергачевского района обратился 30-летний мужчина. Он отметил, что обнаружил пропажу после визита соседа.



Выяснилось, что соседи поддерживают дружеские отношения. Молодой человек часто заходил гости к потерпевшему.

В день кражи они смотрели телевизор и гость якобы пошел на кухню выпить воды. Между тем он подошел к висевшей в гостиной куртке хозияна, забрал из кармана деньги и вернулся просматривать телепередачу. Позже парень ущел домой. Вечером заявитель обнаружил отсутствие денег.



Следователь открыл уголовное производство по статье «кража». Статья предусмотривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет.