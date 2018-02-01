01.02.2018 13:00

На Холодной Горе задержан грабитель прохожего (ФОТО)

В совершении преступления правоохранители разоблачили 43-летнего жителя Харьковской области.



// Нацполиция

Из харьковской городской больницы сообщили в полицию, что к ним доставлен 40-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами головы и живота.



Работники полиции выяснили, что пострадавший шел с работы домой. Неожиданно к нему подбежал неизвестный и ударил по голове. Когда мужчина упал на землю, злоумышленник начал его бить.

В результате полученных повреждений мужчина потерял сознание. Злоумышленник забрал его бумажник и убежал.



Полицейские разоблачили в совершении преступления 43-летнего жителя Харьковской области и задержали его.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.