На Холодной Горе задержан грабитель прохожего (ФОТО)

В совершении преступления правоохранители разоблачили 43-летнего жителя Харьковской области.
Из харьковской городской больницы сообщили в полицию, что к ним доставлен 40-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами головы и живота.
Работники полиции выяснили, что пострадавший шел с работы домой. Неожиданно к нему подбежал неизвестный и ударил по голове. Когда мужчина упал на землю, злоумышленник начал его бить.
В результате полученных повреждений мужчина потерял сознание. Злоумышленник забрал его бумажник и убежал.
Полицейские разоблачили в совершении преступления 43-летнего жителя Харьковской области и задержали его.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Если вы хотите сегодня что-нибудь организовать, старайтесь четко формулировать: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто и пальцем не пошевелит.
В Харькове переменная облачность, осадков синоптики не обещают.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
влажн.:
давл.:
ветер: