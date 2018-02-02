Главная Новости Криминал и происшествия На Северной Салтовке столкнулись Honda и Hyundai
02.02.2018  10:32   

На Северной Салтовке столкнулись Honda и Hyundai

Пострадавших в ДТП нет.


// Патрульная полиция

Авария произошла около одиннадцати часов вечера 1 февраля в районе дома 238А по улице Дружбы Народов.

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Honda при движении задним ходом совершил столкновение с автомобилем Hyundai.

В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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