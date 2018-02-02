На Северной Салтовке столкнулись Honda и Hyundai

Пострадавших в ДТП нет.
Авария произошла около одиннадцати часов вечера 1 февраля в районе дома 238А по улице Дружбы Народов.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Honda при движении задним ходом совершил столкновение с автомобилем Hyundai.
В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
Вину водителя определит суд.
Рецепт сегодняшнего дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха и общения с друзьями. Лучше избегать принятия важных решений или совершения крупных покупок.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем ожидаются небольшие осадки.
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
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