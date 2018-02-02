02.02.2018 10:32

На Северной Салтовке столкнулись Honda и Hyundai

Пострадавших в ДТП нет.



// Патрульная полиция

Авария произошла около одиннадцати часов вечера 1 февраля в районе дома 238А по улице Дружбы Народов.



Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Honda при движении задним ходом совершил столкновение с автомобилем Hyundai.



В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Вину водителя определит суд.