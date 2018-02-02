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02.02.2018  12:00   

Автобус столкнулся с микроавтобусом на Мерефянском шоссе

В аварии пострадал пассажир микроавтобуса.


// Патрульная полиция

Дорожно-транспортное происшествие на Мерефянском шоссе, 22 с участием автомобиля Peugeot Boxer и автобуса Ataman произошло около девяти часов утра 2 февраля.

По предварительной информации, медики госпитализировали в больницу пассажира авто Peugeot. В автобусе к приезду полиции пассажиров не было.

Обстоятельтвт ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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