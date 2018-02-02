Автобус столкнулся с микроавтобусом на Мерефянском шоссе

В аварии пострадал пассажир микроавтобуса.
Дорожно-транспортное происшествие на Мерефянском шоссе, 22 с участием автомобиля Peugeot Boxer и автобуса Ataman произошло около девяти часов утра 2 февраля.
По предварительной информации, медики госпитализировали в больницу пассажира авто Peugeot. В автобусе к приезду полиции пассажиров не было.
Обстоятельтвт ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Рецепт сегодняшнего дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха и общения с друзьями. Лучше избегать принятия важных решений или совершения крупных покупок.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем ожидаются небольшие осадки.
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
влажн.:
давл.:
ветер: