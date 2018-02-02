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02.02.2018  12:19   

В тихом центре горела котельная (ФОТО)

Спасатели три часа тушили одноэтажную постройку.


// ГСЧС

Сообщение о пожаре в котельной частной хозяйственной постройки пасатели получили около семи часов вечера 1 февраля.

На тушение выезжали два пожарно-спасательные подразделения ГСЧС в составе трех оперативных отделений на автоцистернах.

Когда пожарные прибыли на место, огонь вырвался на крышу котельной и угрожал охватить другие помещения. Общая площадь пожара составляла 60 кв.м.

Руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства. Всего к ликвидации огня были привлечены 1 спасательный автомобиль, 5 пожарных автоцистерн, 30 человек личного состава ГСЧС, а также учебное подразделение Национального университета гражданской защиты Украины.

Силами пожарных пожар локализован в 19:40 и ликвидирован в 21:45. Им удалось спасти основную часть хозяйственной постройки на площади около 500 кв.м. и имущество внутри нее, а также административные помещения.

Травмированных и погибших нет. Причину возникновения пожара сейчас устанавливают специалисты.




 

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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