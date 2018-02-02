В тихом центре горела котельная (ФОТО)

Спасатели три часа тушили одноэтажную постройку.
Сообщение о пожаре в котельной частной хозяйственной постройки пасатели получили около семи часов вечера 1 февраля.
На тушение выезжали два пожарно-спасательные подразделения ГСЧС в составе трех оперативных отделений на автоцистернах.
Когда пожарные прибыли на место, огонь вырвался на крышу котельной и угрожал охватить другие помещения. Общая площадь пожара составляла 60 кв.м.
Руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства. Всего к ликвидации огня были привлечены 1 спасательный автомобиль, 5 пожарных автоцистерн, 30 человек личного состава ГСЧС, а также учебное подразделение Национального университета гражданской защиты Украины.
Силами пожарных пожар локализован в 19:40 и ликвидирован в 21:45. Им удалось спасти основную часть хозяйственной постройки на площади около 500 кв.м. и имущество внутри нее, а также административные помещения.
Травмированных и погибших нет. Причину возникновения пожара сейчас устанавливают специалисты.
Рецепт сегодняшнего дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха и общения с друзьями. Лучше избегать принятия важных решений или совершения крупных покупок.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем ожидаются небольшие осадки.
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
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