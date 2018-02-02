Полуночный товарняк сбил насмерть мужчину

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 2 февраля Рецепт сегодняшнего дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха и общения с друзьями. Лучше избегать принятия важных решений или совершения крупных покупок.

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 2 февраля Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем ожидаются небольшие осадки.