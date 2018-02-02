Полуночный товарняк сбил насмерть мужчину

Инцидент произошел на Новой Баварии.
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, 2 февраля в 0.28 грузовым поездом №2691 у платформы Минутка смертельно травмирован мужчина примерно 60 лет.
Задержка движения составила 2 часа 5 минут.
Рецепт сегодняшнего дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха и общения с друзьями. Лучше избегать принятия важных решений или совершения крупных покупок.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем ожидаются небольшие осадки.
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
влажн.:
давл.:
ветер: