Главная Новости Криминал и происшествия Полуночный товарняк сбил насмерть мужчину
02.02.2018  11:54   

Полуночный товарняк сбил насмерть мужчину

Инцидент произошел на Новой Баварии.


// Facebook

Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, 2 февраля в 0.28 грузовым поездом №2691 у платформы Минутка смертельно травмирован мужчина примерно 60 лет.

Задержка движения составила 2 часа 5 минут.

Тэги:  попал под поезд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.01 Криминал и происшествия Под Харьковом поезд сбил насмерть мужчину 21.12 Криминал и происшествия Полиция просит опознать мужчину, погибшего под поездом (ФОТО) 15.12 Криминал и происшествия В Харькове поездом смертельно травмирована женщина
 
 

Видео

На улице Грековской, 77 произошла просадка грунта на тоннельном канализационном коллекторе
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 