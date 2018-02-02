Семья из четырех человек отравилась угарным газом

Пострадавших доставили в больницы Харькова.
Инцидент произошел вечером 1 февраля в поселке Бабаи, сообщили в оперативной сводке ХОГА.
В частном домовладении обнаружены 45-летний мужчина, 35-летняя женщина и двое мальчиков 11 лет и 1 года без сознания.
Пожара не было. Предварительная причина - отравление бытовым газом от газовой колонки.
Пострадавшие доставлены в больницы Харькова. Сейчас их состояние удовлетворительное.
Рецепт сегодняшнего дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха и общения с друзьями. Лучше избегать принятия важных решений или совершения крупных покупок.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем ожидаются небольшие осадки.
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
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