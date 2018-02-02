02.02.2018 12:41

Семья из четырех человек отравилась угарным газом

Пострадавших доставили в больницы Харькова.



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Инцидент произошел вечером 1 февраля в поселке Бабаи, сообщили в оперативной сводке ХОГА.

В частном домовладении обнаружены 45-летний мужчина, 35-летняя женщина и двое мальчиков 11 лет и 1 года без сознания.

Пожара не было. Предварительная причина - отравление бытовым газом от газовой колонки.

Пострадавшие доставлены в больницы Харькова. Сейчас их состояние удовлетворительное.