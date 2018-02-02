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02.02.2018  12:53   

На Основе задержали рецидивиста, который напал на мужчину

Сейчас злоумышленник находится под стражей.


// Нацполиция

В конце прошлого года подозреваемый в кафе познакомился с мужчиной, они вместе распивали спиртные напитки. Он увидел у нового знакомого крупную сумму денег. Когда мужчины вышли на улицу, злоумышленник брызнул в лицо пострадавшего из газового баллончика, нанес несколько ударов, выхватил деньги из кармана и скрылся. Своими действиями злоумышленник нанес потерпевшему материальный ущерб в сумме 5 500 гривен.

В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники отделения полиции задержали ранее неоднократно судимого 30-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в совершении преступления.

По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Он находится под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  ограбление, разбой, полиция, харьков
 
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