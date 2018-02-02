Под Харьковом сбили насмерть мужчину

Наезд произошел возле села Коробочкино.
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, около половины седьмого вечера 1 февраля 36-летний водитель автомобиля «БМВ» совершил наезд на 37-летнего мужчину.
От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Рецепт сегодняшнего дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха и общения с друзьями. Лучше избегать принятия важных решений или совершения крупных покупок.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем ожидаются небольшие осадки.
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
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