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02.02.2018  13:33   

Под Харьковом сбили насмерть мужчину

Наезд произошел возле села Коробочкино.


// Facebook

Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, около половины седьмого вечера 1 февраля 36-летний водитель автомобиля «БМВ» совершил наезд на 37-летнего мужчину.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Тэги:  дтп, харьков
 
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