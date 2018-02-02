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02.02.2018  13:59   

Рецидивист ограбил два десятка дач и подвалов

Ранее судимого 44-летнего жителя села Дмитровка сотрудники Первомайского отдела полиции задержали за совершение краж.


// Нацполиция

В течение пяти месяцев в полицию обратилось около 16 граждан с заявлениями о совершении краж из дачных домов, нежилых, подвальных помещений многоэтажек.

Чтобы проникнуть в помещение, вор срывал замки или разбивал окна. Его «добычей» стали изделия из металла, инструменты, автозапчасти, канализационные трубы и провода связи.

В январе полицейские задержали человека, причастного к преступлениям. Им оказался 44-летний житель Первомайского района. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Часть похищенного имущества полицейские изъяли и вернули потерпевшим.

Следователь открыл уголовное производство по статье «кража». Наказание за соденное предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 6 лет.
 

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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