02.02.2018 13:59

Рецидивист ограбил два десятка дач и подвалов

Ранее судимого 44-летнего жителя села Дмитровка сотрудники Первомайского отдела полиции задержали за совершение краж.



// Нацполиция

В течение пяти месяцев в полицию обратилось около 16 граждан с заявлениями о совершении краж из дачных домов, нежилых, подвальных помещений многоэтажек.

Чтобы проникнуть в помещение, вор срывал замки или разбивал окна. Его «добычей» стали изделия из металла, инструменты, автозапчасти, канализационные трубы и провода связи.

В январе полицейские задержали человека, причастного к преступлениям. Им оказался 44-летний житель Первомайского района. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.



Часть похищенного имущества полицейские изъяли и вернули потерпевшим.



Следователь открыл уголовное производство по статье «кража». Наказание за соденное предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 6 лет.

