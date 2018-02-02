В электричке ограбили 17-летнего парня

Двое злоумышленников напали на несовершеннолетнего в электропоезде, завладели мобильным телефоном и кошельком парня.
О происшествии в полицию 10 января сообщил 17-летний пострадавший.
Парень рассказал, что в электричке «Харьков-Лозовая» двое мужчин, угрожая ножом, отобрали у него мобильный телефон и кошелек с деньгами.
Сотрудники полиции задержали одного из нападавших. Им оказался 19-летний харьковчанин.
Следователь открыл уголовное производство по статье «разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас полицейские принимают необходимые меры по установлению и задержанию соучастника преступления.
Рецепт сегодняшнего дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха и общения с друзьями. Лучше избегать принятия важных решений или совершения крупных покупок.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем ожидаются небольшие осадки.
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
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