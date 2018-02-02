Главная Новости Криминал и происшествия В электричке ограбили 17-летнего парня
02.02.2018  15:02   

В электричке ограбили 17-летнего парня

Двое злоумышленников напали на несовершеннолетнего в электропоезде, завладели мобильным телефоном и кошельком парня.


// Нацполиция

О происшествии в полицию 10 января сообщил 17-летний пострадавший.

Парень рассказал, что в электричке «Харьков-Лозовая» двое мужчин, угрожая ножом, отобрали у него мобильный телефон и кошелек с деньгами.

Сотрудники полиции задержали одного из нападавших. Им оказался 19-летний харьковчанин.

Следователь открыл уголовное производство по статье «разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас полицейские принимают необходимые меры по установлению и задержанию соучастника преступления.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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