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02.02.2018  16:45   

Харьковские правоохранители разыскали пропавшего подростка

Сотрудники полиции обнаружили 14-летнего парня возле станции метро «Студенческая» в Харькове и вернули матери.


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Об исчезновении ребенка в Краснокутский отдел полиции сообщила 40-летняя женщина. С ее слов правоохранителям стало известно, что 30 января ее сын перестал выходить с ней на связь.
 
«На поиски парня был ориентирован личный состав сотрудников полиции Харькова и области. В ходе проведения розыскных мероприятий парня нашли в Харькове. Как выяснилось, он отправился в город, чтобы погулять. Никаких событий криминального характера с ребенком не случилось. Полицейские вернули мальчика матери», - рассказывают в пресс-службе ГУНП.
 
С несовершеннолетним работники полиции провели профилактическую беседу воспитательного характера с целью недопущения совершения аналогичных случаев в будущем. В отношении матери составлен протокол за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей, предусмотренное ч.1 ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  подросток, полиция, харьков, розыск
 
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