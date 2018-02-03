В центре Харькова такси попало в ДТП (ФОТО)

Авария произошла 3 февраля около 5:40 на перекрестке улицы Шевченко и Белгородского спуска.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes Benz при выезде на нерегулируемый перекресток с Белгородским спуском, не предоставил преимущества в движении автомобилю ЗАЗ Sens, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.
Полицейские составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя автомобиля Mercedes. Вину водителя определит суд.
Сегодня стремление к новизне способно принять любые формы – от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест.
Первые февральские выходные будут теплыми, но дождливыми.
День памяти Максима Грека в народе называли Утешителем.
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давл.:
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