03.02.2018 14:46

В центре Харькова такси попало в ДТП (ФОТО)

Авария произошла 3 февраля около 5:40 на перекрестке улицы Шевченко и Белгородского спуска.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes Benz при выезде на нерегулируемый перекресток с Белгородским спуском, не предоставил преимущества в движении автомобилю ЗАЗ Sens, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.



Полицейские составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя автомобиля Mercedes. Вину водителя определит суд.