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05.02.2018  10:32   

В Харькове пенсионер выбросился из окна

77-летний мужчина выпал из окна многоэтажки на улице Большой Панасовской.


// Facebook

Инцидент произошел 4 февраля около 10:00.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, погибший выпрыгнул из окна собственной квартиры, расположенной на 4-м этаже. Скорая на месте констатировала смерть мужчины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений.
 

Тэги:  выпрыгнул из окна, самоубийство, полиция, харьков
 
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