В Харькове пенсионер выбросился из окна

77-летний мужчина выпал из окна многоэтажки на улице Большой Панасовской.
Инцидент произошел 4 февраля около 10:00.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.
По предварительным данным, погибший выпрыгнул из окна собственной квартиры, расположенной на 4-м этаже. Скорая на месте констатировала смерть мужчины.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений.
Сегодня отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
Готовьтесь к гололеду: после теплых дождливых выходных в Харьков пришел мороз. Днем без существенных осадков.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
влажн.:
давл.:
ветер: