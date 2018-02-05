05.02.2018 10:47

Харьковчанин в шутку заминировал завод Малышева

Полицейские задержали 43-летнего мужчину за ложное сообщение о заминировании завода



// Нацполиция

Около половины седьмого вечера 4 февраля неизвестный сообщил в полицию о заминировании помещения, расположенного на улице Плехановской.

Вызов проверяла следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.

Эксперты осмотрели 6000 квадратных метров территории. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Эвакуация граждан не проводилась.



Cотрудники полиции установили личность лжеминера. Им оказался 43-летний мужчина, который находится на учете у врача-психиатра. Свой поступок он объяснил желанием пошутить.



Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений.