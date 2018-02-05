Харьковчанин пытался вывезти за границу радиоактивные приборы для военной техники

На Харьковщине сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины пресекли контрабанду радиоактивных приборов к военной авиационной технике.
Правоохранители установили, что местный житель планировал почте преправиты в одну из стран Евросоюза бортовой авиационный прибор с источником радиоионизуючого излучения.
По заключению экспертов, устройство является товаром двойного назначения, который используется в военной и военно-транспортной авиации российского производства. Для его легального вывоза требуется разрешение Государственной службы экспортного контроля.
Оперативники спецслужбы заблокировали отправление устройства за границу в киевском отделении обработки почты, после проверки корреспонденции техническими устройствами.
Следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области по данному факту начато уголовное производство по ст. 333 и ст. 265 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Сегодня отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
Готовьтесь к гололеду: после теплых дождливых выходных в Харьков пришел мороз. Днем без существенных осадков.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
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