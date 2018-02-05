05.02.2018 12:47

Харьковчанин пытался вывезти за границу радиоактивные приборы для военной техники

На Харьковщине сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины пресекли контрабанду радиоактивных приборов к военной авиационной технике.



// СБУ

Правоохранители установили, что местный житель планировал почте преправиты в одну из стран Евросоюза бортовой авиационный прибор с источником радиоионизуючого излучения.

По заключению экспертов, устройство является товаром двойного назначения, который используется в военной и военно-транспортной авиации российского производства. Для его легального вывоза требуется разрешение Государственной службы экспортного контроля.



Оперативники спецслужбы заблокировали отправление устройства за границу в киевском отделении обработки почты, после проверки корреспонденции техническими устройствами.



Следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области по данному факту начато уголовное производство по ст. 333 и ст. 265 Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.