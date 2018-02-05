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05.02.2018  12:47   

Харьковчанин пытался вывезти за границу радиоактивные приборы для военной техники

На Харьковщине сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины пресекли контрабанду радиоактивных приборов к военной авиационной технике.


// СБУ

Правоохранители установили, что местный житель планировал почте преправиты в одну из стран Евросоюза бортовой авиационный прибор с источником радиоионизуючого излучения.

По заключению экспертов, устройство является товаром двойного назначения, который используется в военной и военно-транспортной авиации российского производства. Для его легального вывоза требуется разрешение Государственной службы экспортного контроля.

Оперативники спецслужбы заблокировали отправление устройства за границу в киевском отделении обработки почты, после проверки корреспонденции техническими устройствами.

Следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области по данному факту начато уголовное производство по ст. 333 и ст. 265 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, контрабанда, харьков
 
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