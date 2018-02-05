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05.02.2018  13:14   

На выезде с Салтовки – тройное ДТП с пострадавшим (ФОТО)

Авария произошла около половины первого дня 5 февраля.


// Патрульная полиция

На перекрестке улицы Леся Сердюка и окружной дороги столкнулись автомобили Skoda Fabia, Kenworth t200 и полуприцеп.

Пострадавшего водителя автомобиля Skoda медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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