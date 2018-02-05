На выезде с Салтовки – тройное ДТП с пострадавшим (ФОТО)

Авария произошла около половины первого дня 5 февраля.
На перекрестке улицы Леся Сердюка и окружной дороги столкнулись автомобили Skoda Fabia, Kenworth t200 и полуприцеп.
Пострадавшего водителя автомобиля Skoda медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Сегодня отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
Готовьтесь к гололеду: после теплых дождливых выходных в Харьков пришел мороз. Днем без существенных осадков.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
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