В многоэтажке на Новых Домах поймали запасливого наркомана

Полицeйские обнаружили у парня 7 пакетиков с неизвестным веществом.
В ночь на 5-е февраля патрульные получили сообщение о подозрительной личности в подъезде многоэтажки на улице Рыбалко.
Прибыв по указанному адресу, полицейские на лестнице увидели неизвестного с признаками наркотического опьянения.
Поверхностная проверка обнаружила 7 пакетиков с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу, которой передали злоумышленника.
Сегодня отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
Готовьтесь к гололеду: после теплых дождливых выходных в Харьков пришел мороз. Днем без существенных осадков.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
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