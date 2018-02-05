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05.02.2018  13:58   

В многоэтажке на Новых Домах поймали запасливого наркомана

Полицeйские обнаружили у парня 7 пакетиков с неизвестным веществом.


// Патрульная полиция

В ночь на 5-е февраля патрульные получили сообщение о подозрительной личности в подъезде многоэтажки на улице Рыбалко.

Прибыв по указанному адресу, полицейские на лестнице увидели неизвестного с признаками наркотического опьянения.

Поверхностная проверка обнаружила 7 пакетиков с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу, которой передали злоумышленника.

Тэги:  наркотики, полици, харьков
 
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