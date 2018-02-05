В киоске спального района незаконно торговали алкоголем

Налоговая полиция прекратила незаконную реализацию водки и сигарет.
Сотрудники оперативного управления установили, что в одном из МАФов в спальном районе города Харькова осуществляется незаконная реализация ликеро-водочных и табачных изделий.
40-летняя харьковчанка продавала алкогольные напитки и табачные изделия как из киоска, так и через сеть интернет, не имея при этом ни регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности, ни лицензии на право осуществления розничной торговли ликеро-водочными изделиями.
«Из незаконного оборота изъято 90 бутылок алкоголя на сумму почти 31 тысячу гривен и 1050 пачек сигарет на сумму более 46 тысяч гривен. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП», – сообщили в фискальной службе.
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