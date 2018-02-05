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05.02.2018  15:13   

Под Харьковом горела двухэтажная дача

Пожар на территории садового общества «Водолей», что в селе Черкасская Лозовая, начался утром 5 февраля.


// ГСЧС

Спасателей вызвали в 8:48. На тушение выезжали два пожарно-спасательных подразделения ГСЧС из Харькова.

На момент их прибытия огнем были охвачены: крыша пристроенной к дому летней кухни и помещения первого этажа самого дома. Общая площадь пожара составляла около 70 кв.м.

Хозяин успел вовремя самостоятельно выбежать на улицу и не получил травмы.

Спасатели подали на тушение огня 2 пожарных ствола, и уже в 9:41 локализовали его. В 11:52 они окончательно ликвидировали пожар.

По предварительным данным причиной пожара является короткое замыкание электрической сети.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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