Под Харьковом горела двухэтажная дача

Пожар на территории садового общества «Водолей», что в селе Черкасская Лозовая, начался утром 5 февраля.
Спасателей вызвали в 8:48. На тушение выезжали два пожарно-спасательных подразделения ГСЧС из Харькова.
На момент их прибытия огнем были охвачены: крыша пристроенной к дому летней кухни и помещения первого этажа самого дома. Общая площадь пожара составляла около 70 кв.м.
Хозяин успел вовремя самостоятельно выбежать на улицу и не получил травмы.
Спасатели подали на тушение огня 2 пожарных ствола, и уже в 9:41 локализовали его. В 11:52 они окончательно ликвидировали пожар.
По предварительным данным причиной пожара является короткое замыкание электрической сети.
Сегодня отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
Готовьтесь к гололеду: после теплых дождливых выходных в Харьков пришел мороз. Днем без существенных осадков.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
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давл.:
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