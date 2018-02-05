05.02.2018 16:54

В автомобиль патрульных въехал нетрезвый водитель

В результате ДТП служебный автомобиль получил незначительные механические повреждения.



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Около шести утра понедельника на улице Франтишика Крала, 71 патрульные остановили автомобиль ВАЗ 21099, водитель которого находился с явными признаками алкогольного опьянения.



Во время составления протокола водитель ВАЗ 21099 внезапно начал движение, и его автомолибль столкнулся со служебным автомобилем TOYOTA PRIUS.



В результате на водителя полицейские составили административные материалы по ст. 124 КУоАП, ч.1 ст. 130 КУоАП и постановление по ч.3 ст.126 КУоАП. Вину водителя определит суд.