На производстве пластмассовых изделий потушили крупный пожар (ФОТО)

Спасатели потушили пожар в производственном здании частного предприятия.
5 февраля в 13:30 спасателям сообщили о пожаре в производственном здании частного предприятия на Московском проспекте, 303 а. Из сообщения стало известно о большой площади горения, сильное задымление и открытое пламя. Пожару был объявлен повышенный номер сложности.
На момент прибытия спасателей огнем было охвачено двухэтажное производственное здание по производству пластмассовых изделий на площади около 300 кв.м. Внутри здания горела сырье, растворители, оборудования. Все это в процессе горения выделяло большое количество тепловой энергии и токсического плотного дыма.
На тушение огня было подано 5 пожарных стволов, работали 4 звена газодымозащитной службы, 9 единиц специальной техники и 40 человек личного состава ГСЧС.
В 14:20 пожар локализован. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей огонь не распространился на соседние складские помещения с сырьем и готовой продукцией. Погибших и травмированных нет.
В 16:39 пожар окончательно ликвидировали.
Причина возникновения пожара устанавливается.
На месте происшествия работает оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, следственно-оперативная группа Национальной полиции.
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