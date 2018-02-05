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05.02.2018  17:25   

Трое патрульных пострадали от агрессивного водителя и его пассажира

По факту получения телесных повреждений сотрудниками патрульной полиции Харьковской области


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В ночь на 4 февраля на Павловской площади патрульные заметили автомобиль марки Fiat stilo, который двигался без включенного ближнего света фар.

На требования сотрудников полиции остановиться водитель Fiat stilo не реагировал и уже на перекрестке улиц Коцарская и Ярославской совершил наезд на препятствие, в результате чего транспортное средство остановилось.

По предварительной информации, во время общения с водителем Fiat stilo инспекторы старались, чтобы человек вышел из авто, однако тот продолжил движение автомобиля, в результате чего совершил наезд на патрульного.

В результате преследования полицейские остановили автомобиль нарушителя в Ленинградском переулке. Во время задержания водителя и пассажира двое патрульных получили телесные травмы.

По данному факту на место вызвали следственно-оперативную группу и сотрудников прокуратуры. Троих патрульных госпитализировали в больницу. Сейчас делом занимаются следователи.

Тэги:  полиция, харьков
 
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