Трое патрульных пострадали от агрессивного водителя и его пассажира

По факту получения телесных повреждений сотрудниками патрульной полиции Харьковской области
В ночь на 4 февраля на Павловской площади патрульные заметили автомобиль марки Fiat stilo, который двигался без включенного ближнего света фар.
На требования сотрудников полиции остановиться водитель Fiat stilo не реагировал и уже на перекрестке улиц Коцарская и Ярославской совершил наезд на препятствие, в результате чего транспортное средство остановилось.
По предварительной информации, во время общения с водителем Fiat stilo инспекторы старались, чтобы человек вышел из авто, однако тот продолжил движение автомобиля, в результате чего совершил наезд на патрульного.
В результате преследования полицейские остановили автомобиль нарушителя в Ленинградском переулке. Во время задержания водителя и пассажира двое патрульных получили телесные травмы.
По данному факту на место вызвали следственно-оперативную группу и сотрудников прокуратуры. Троих патрульных госпитализировали в больницу. Сейчас делом занимаются следователи.
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