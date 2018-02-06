06.02.2018 12:02

Под Харьковом сгорел магазин

Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.



// ГСЧС

Пожар в здании магазина продовольственных товаров села Гуриновка Золочевского района возник утром 5 февраля.

Получив вызов в 9:54, на тушение выехали три оперативных отделения их 64-й и 52-й пожарно-спасательных частей ГСЧС в составе 12 человек.



На момент прибытия спасателей площадь пожара составила 80 кв.м. Огнем была охвачена кровля, крыша, частично перекрытия и все внутреннее убранство магазина, товар и оборудование. Все внутренние конструкции здания были деревянными, поэтому пламя распространялось с большой скоростью.



Пожар был локализован в 11:15 и ликвидирован в 14:50, спасен от уничтожения огнем соседский жилой дом.



Жертв и пострадавших нет.