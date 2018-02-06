Под Харьковом сгорел магазин

Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.
Пожар в здании магазина продовольственных товаров села Гуриновка Золочевского района возник утром 5 февраля.
Получив вызов в 9:54, на тушение выехали три оперативных отделения их 64-й и 52-й пожарно-спасательных частей ГСЧС в составе 12 человек.
На момент прибытия спасателей площадь пожара составила 80 кв.м. Огнем была охвачена кровля, крыша, частично перекрытия и все внутреннее убранство магазина, товар и оборудование. Все внутренние конструкции здания были деревянными, поэтому пламя распространялось с большой скоростью.
Пожар был локализован в 11:15 и ликвидирован в 14:50, спасен от уничтожения огнем соседский жилой дом.
Жертв и пострадавших нет.
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