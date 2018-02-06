В Харькове 15-летний подросток попал под трамвай (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 6 февраля, около восьми часов утра на перекрестке Московского проспекта и улицы Молочной.
Как сообщили в патрульной полиции, 15-летний пешеход попал под трамвай 27-го маршрута. Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в больницу.
Причины ДТП выясняет следственно-опeративная группа.
Подробности аварии сообщил пресс-секретарь Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.
«На пр. Московском, в аккурат за пл. Защитников Украины парень решил перебежать трамвайные пути, и стоявший трамвай оббегал сзади. Чего категорически делать нельзя. Только спереди. Как результат - попал под встречный трамвай. И тут самое интересное - когда его вытащили, оказалось, что до колес трамвая, которые бы парня неминуемо повредили, остались считанные сантиметры. Кроме ссадин - наверное, только испуг и новое сакральное знание: трамвай обходите только спереди», – написал он на своей странице в Facebook.
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В Харькове облачная погода продержится весь день. Во второй половине дня ожидается мелкий снег, который будет идти до самого вечера.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
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