Главная Новости Криминал и происшествия На спуске Веснина Lanos «догнал» Toyota: есть пострадавшие (ФОТО)
06.02.2018  11:31   

На спуске Веснина Lanos «догнал» Toyota: есть пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла в полночь на 6 февраля.


// Патрульная полиция

Участники ДТП: автомобили Toyota Camry и Daewoo Lanos, сообщили в патрульной полиции.

С места ДТП мeдики госпитализировали в больницу пассажира Lanos’а.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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