На спуске Веснина Lanos «догнал» Toyota: есть пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла в полночь на 6 февраля.
Участники ДТП: автомобили Toyota Camry и Daewoo Lanos, сообщили в патрульной полиции.
С места ДТП мeдики госпитализировали в больницу пассажира Lanos’а.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-опeративная группа.
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