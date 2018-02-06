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06.02.2018  12:37   

Возле аэропорта – тройное ДТП

Авария произошла 6 февраля около 10:00 утра на проспекте Гагарина, 332.


// Патрульная полиция

По предварительной информции патрульных, водитель автомобиля DAF XF при перестроении не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Corolla, который двигался в попутном направлении по той же полосе, и совершил с ним столкновение. Toyota занесло в левую полосу движения, где он столкнулся с автомобилем ВАЗ 2107.

Пострадавших в ДТП нет.

На водителя транспортного средства DAF полицейские составили протокол по статье 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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