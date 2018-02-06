Возле аэропорта – тройное ДТП

Авария произошла 6 февраля около 10:00 утра на проспекте Гагарина, 332.
По предварительной информции патрульных, водитель автомобиля DAF XF при перестроении не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Corolla, который двигался в попутном направлении по той же полосе, и совершил с ним столкновение. Toyota занесло в левую полосу движения, где он столкнулся с автомобилем ВАЗ 2107.
Пострадавших в ДТП нет.
На водителя транспортного средства DAF полицейские составили протокол по статье 124 КУоАП.
День обходных путей: есть большая вероятность того, что вы сумеете обнаружить хитроумный ход, который в итоге приблизит вас к цели.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Во второй половине дня ожидается мелкий снег, который будет идти до самого вечера.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
влажн.:
давл.:
ветер: