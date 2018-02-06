06.02.2018 13:04

На пожаре в районе «Барабашово» пострадал мужчина

55-летнего мужчину с термическими ожогами лица госпитализировали в ожоговый центр.



// ГСЧС

После часа ночи 6 декабря спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме по улице Академика Павлова, 149.



На тушение выехали четыре пожарно-спасательных отделения Московского и Киевского подразделений в количестве 25 спасателей.

К моменту их прибытия горела крыша дома и домашние вещи на площади 50 квадратных метров.

Пожарные спасли 55-летнего мужчину, которого с термическими ожогами лица госпитализировали в ожоговый центр.



На ликвидацию пожара огнеборцам понадобилось три часа, причина возгорания устанавливается.