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06.02.2018  13:04   

На пожаре в районе «Барабашово» пострадал мужчина

55-летнего мужчину с термическими ожогами лица госпитализировали в ожоговый центр.


// ГСЧС

После часа ночи 6 декабря спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме по улице Академика Павлова, 149.

На тушение выехали четыре пожарно-спасательных отделения Московского и Киевского подразделений в количестве 25 спасателей.

К моменту их прибытия горела крыша дома и домашние вещи на площади 50 квадратных метров.

Пожарные спасли 55-летнего мужчину, которого с термическими ожогами лица госпитализировали в ожоговый центр.

 На ликвидацию пожара огнеборцам понадобилось три часа, причина возгорания устанавливается.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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