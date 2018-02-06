06.02.2018 13:46

Бездомный устроил пожар в подвале многоэтажки

Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.



// ГСЧС

6 февраля в 5:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении жилого девятиэтажного дома на улице Ньютона, 10.

На место происшествия немедленно выехали два отделения на автоцистернах.



На момент прибытия пожарных в подвальном помещении было сильное задымление. Бойцы ГСЧС в аппаратах защиты дыхания приступили к тушению пожара, во время которого спасли мужчину 1980 года рождения.



В 5:33 пожар полностью ликвидировали.



Спасенный мужчина с ожогами нижних конечностей и отравлением угарным газом был доставлен скорой в ожоговый центр 4-й городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.