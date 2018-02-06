Бездомный устроил пожар в подвале многоэтажки

Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.
6 февраля в 5:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении жилого девятиэтажного дома на улице Ньютона, 10.
На место происшествия немедленно выехали два отделения на автоцистернах.
На момент прибытия пожарных в подвальном помещении было сильное задымление. Бойцы ГСЧС в аппаратах защиты дыхания приступили к тушению пожара, во время которого спасли мужчину 1980 года рождения.
В 5:33 пожар полностью ликвидировали.
Спасенный мужчина с ожогами нижних конечностей и отравлением угарным газом был доставлен скорой в ожоговый центр 4-й городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.
День обходных путей: есть большая вероятность того, что вы сумеете обнаружить хитроумный ход, который в итоге приблизит вас к цели.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Во второй половине дня ожидается мелкий снег, который будет идти до самого вечера.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
влажн.:
давл.:
ветер: