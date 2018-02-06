06.02.2018 14:08

На Баварии Chevrolet не пропустил ВАЗ

Около восьми часов утра 6 февраля на улице Любви Малой, 49 произошла дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Chevrolet lacetti при выезде на улицу Любви Малой со двора дома 49 не предоставил преимущества в движении автомобилю Ваз 21102, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.



Патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Chevrolet. Вину водителя определит суд.