На Баварии Chevrolet не пропустил ВАЗ

Около восьми часов утра 6 февраля на улице Любви Малой, 49 произошла дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.
По предварительной информации водитель автомобиля Chevrolet lacetti при выезде на улицу Любви Малой со двора дома 49 не предоставил преимущества в движении автомобилю Ваз 21102, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.
Патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Chevrolet. Вину водителя определит суд.
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