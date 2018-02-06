06.02.2018 14:57

Полицейские разоблачили харьковчанина в изготовлении наркотиков

У 31-летнего мужчины полицейские изъяли четыре пластиковые бутылки с веществом коричневого цвета и пять шприцев.



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По словам злоумышленника, он изготавливал опий ацетилированный для собственного потребления.

Вещественные доказательства направлены на исследование.



Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.