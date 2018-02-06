Полицейские разоблачили харьковчанина в изготовлении наркотиков

У 31-летнего мужчины полицейские изъяли четыре пластиковые бутылки с веществом коричневого цвета и пять шприцев.
По словам злоумышленника, он изготавливал опий ацетилированный для собственного потребления.
Вещественные доказательства направлены на исследование.
Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
День обходных путей: есть большая вероятность того, что вы сумеете обнаружить хитроумный ход, который в итоге приблизит вас к цели.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Во второй половине дня ожидается мелкий снег, который будет идти до самого вечера.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
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