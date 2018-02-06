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06.02.2018  15:50   

Охранника в розыске задержали харьковские пограничники

Задержанного передали Нацполиции.


// Госпогранслужба

Вчера вечером на железнодорожном вокзале в Харькове во время проверки документов пассажиров поезда «Кривой Рог-Москва» правоохранители обнаружили гражданина Украины, который находился в розыске.

Как выяснили пограничники Харьковского отряда, украинца разыскивают правоохранительные органы за совершение преступления, предусмотренного статьей 197 УК Украины (Нарушение обязанностей по охране имущества).

Нарушителя передали работникам Национальной полиции.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  розыск, пограничники, харьков
 
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