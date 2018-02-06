Охранника в розыске задержали харьковские пограничники

Задержанного передали Нацполиции.
Вчера вечером на железнодорожном вокзале в Харькове во время проверки документов пассажиров поезда «Кривой Рог-Москва» правоохранители обнаружили гражданина Украины, который находился в розыске.
Как выяснили пограничники Харьковского отряда, украинца разыскивают правоохранительные органы за совершение преступления, предусмотренного статьей 197 УК Украины (Нарушение обязанностей по охране имущества).
Нарушителя передали работникам Национальной полиции.
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