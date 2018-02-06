Главная Новости Криминал и происшествия На Одесской Chevrolet влетел под газовоз (ФОТО)
06.02.2018  16:22   

На Одесской Chevrolet влетел под газовоз (ФОТО)

Пострадавших в столкновении нет.


// Патрульная полиция

Авария произошла около половины второго дня 6 февраля на проспекте Гагарина, 174.

Патрульные сообщили, что водитель DAF выполнял поворот направо со второй полосы движения, так как из-за своих габаритов не мог выполнить поворот с крайнего положения, когда и произошло столкновение с попутным автомобилем Chevrolet Aveo.

На водителя Daf составили протокол по статье 124 КУоАП. Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.02 Криминал и происшествия На Баварии Chevrolet не пропустил ВАЗ 06.02 Криминал и происшествия Возле аэропорта – тройное ДТП 06.02 Криминал и происшествия На спуске Веснина Lanos «догнал» Toyota: есть пострадавшие (ФОТО)
 
 

Видео

Очередное признание на международной арене. Харькову присвоили статус "Город 12 звезд"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 