06.02.2018 16:22

На Одесской Chevrolet влетел под газовоз (ФОТО)

Пострадавших в столкновении нет.



// Патрульная полиция

Авария произошла около половины второго дня 6 февраля на проспекте Гагарина, 174.



Патрульные сообщили, что водитель DAF выполнял поворот направо со второй полосы движения, так как из-за своих габаритов не мог выполнить поворот с крайнего положения, когда и произошло столкновение с попутным автомобилем Chevrolet Aveo.

На водителя Daf составили протокол по статье 124 КУоАП. Вину водителя определит суд.