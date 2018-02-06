На Одесской Chevrolet влетел под газовоз (ФОТО)

Пострадавших в столкновении нет.
Авария произошла около половины второго дня 6 февраля на проспекте Гагарина, 174.
Патрульные сообщили, что водитель DAF выполнял поворот направо со второй полосы движения, так как из-за своих габаритов не мог выполнить поворот с крайнего положения, когда и произошло столкновение с попутным автомобилем Chevrolet Aveo.
На водителя Daf составили протокол по статье 124 КУоАП. Вину водителя определит суд.
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