07.02.2018 10:34

Пьяный водитель снес ограждение и застрял на островке безопасности (ФОТО)

Харьковские патрульные обнаружили нетрезвого водителя, ставшего участником двух ДТП.



// Патрульная полиция

Авария произошла в полночь на 7 февраля в районе «Роста на Одесской».

На разделительном островке в районе дома 165Б по проспекту Гагарина полицейские обнаружили автомобиль ВАЗ-21099.

Кроме этого, инспекторы выяснили, что тот же автомобиль снес секцию ограждения разделительной полосы проспекта Гагарина, 177, после чего водитель поехал дальше.

Во время общения с водителем ВАЗ-21099 патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Гражданин согласился на месте пройти освидетельствование на состояние опьянения, который оказался положительным. Результат газоанализатора "Драгер" показал 2,05 промилле, что в десять раз больше допустимой нормы (0,2 промилле).



За совершенные правонарушения на водителя ВАЗ-21099 инспекторы составили четыре административных протокола - два за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП (ст.124 КоАП), протокол за то, что водитель скрылся с места ДТП (ст. 122- 4 КоАП) и протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (ст. 130 КУоАП).

Вину водителя определит суд.