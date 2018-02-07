На Журавлевском мосту Mitsubishi снес столб, водитель в больнице (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 7 февраля В делах лучше обойтись без слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 7 февраля Облачная погода продержится весь день. Ночью местами по области небольшой снег. Днем без осадков. На дорогах гололедица.