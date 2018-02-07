Главная Новости Криминал и происшествия На Журавлевском мосту Mitsubishi снес столб, водитель в больнице (ФОТО)
07.02.2018  11:17   

На Журавлевском мосту Mitsubishi снес столб, водитель в больнице (ФОТО)

Авария произошла около одиннадцати часов вечера 6 февраля.


// Патрульная полиция

На мосту по улице Героев Труда, 2 произошло дорожно-траснпортное происшествие с пострадавшим, сообщили в патрульной полиции.

Участником ДТП стал автомобиль марки Mitsubishi. Водителя авто Mitsubishi медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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