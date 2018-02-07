На Журавлевском мосту Mitsubishi снес столб, водитель в больнице (ФОТО)

Авария произошла около одиннадцати часов вечера 6 февраля.
На мосту по улице Героев Труда, 2 произошло дорожно-траснпортное происшествие с пострадавшим, сообщили в патрульной полиции.
Участником ДТП стал автомобиль марки Mitsubishi. Водителя авто Mitsubishi медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
В делах лучше обойтись без слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Облачная погода продержится весь день. Ночью местами по области небольшой снег. Днем без осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
влажн.:
давл.:
ветер: