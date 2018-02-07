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07.02.2018  11:24   

Пожилой мужчина сгорел в собственной постели

Возгорание возникло в частном доме села Гонтаровка Волчанского района.


// ГСЧС

6 февраля спасателям сообщили о том, что около 15:00 в результате пожара погиб 81-летний мужчина.

Как выяснилось, пожар обнаружили родственники погибшего, которые самостоятельно с помощью подручных средств потушили огонь.

В одной из жилых комнат горел кровать, пол и домашние вещи на площади около 2 кв.

Пожарные подразделения на место происшествия не вызывались.

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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