07.02.2018 11:24

Пожилой мужчина сгорел в собственной постели

Возгорание возникло в частном доме села Гонтаровка Волчанского района.



// ГСЧС

6 февраля спасателям сообщили о том, что около 15:00 в результате пожара погиб 81-летний мужчина.



Как выяснилось, пожар обнаружили родственники погибшего, которые самостоятельно с помощью подручных средств потушили огонь.

В одной из жилых комнат горел кровать, пол и домашние вещи на площади около 2 кв.



Пожарные подразделения на место происшествия не вызывались.



По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.