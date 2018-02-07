Пожилой мужчина сгорел в собственной постели

Возгорание возникло в частном доме села Гонтаровка Волчанского района.
6 февраля спасателям сообщили о том, что около 15:00 в результате пожара погиб 81-летний мужчина.
Как выяснилось, пожар обнаружили родственники погибшего, которые самостоятельно с помощью подручных средств потушили огонь.
В одной из жилых комнат горел кровать, пол и домашние вещи на площади около 2 кв.
Пожарные подразделения на место происшествия не вызывались.
По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
В делах лучше обойтись без слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Облачная погода продержится весь день. Ночью местами по области небольшой снег. Днем без осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
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