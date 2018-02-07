Под Харьковом автобус сбил неизвестную девушку

Наезд произошел вечером 6 февраля возле поселка Каменная Яруга Чугуевского района.
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, около половины одиннадцатого вечера водитель рейсового автобуса «Харьков-Чугуев», сбил девушку, которая шла посреди трассы Киев - Харьков-Довжанский.
От полученных травм она скончалась на месте.
Личность погибшей устанавливается.
В делах лучше обойтись без слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Облачная погода продержится весь день. Ночью местами по области небольшой снег. Днем без осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
влажн.:
давл.:
ветер: