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07.02.2018  11:35   

Под Харьковом автобус сбил неизвестную девушку

Наезд произошел вечером 6 февраля возле поселка Каменная Яруга Чугуевского района.


// Facebook

Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, около половины одиннадцатого вечера водитель рейсового автобуса «Харьков-Чугуев», сбил девушку, которая шла посреди трассы Киев - Харьков-Довжанский.

От полученных травм она скончалась на месте.

Личность погибшей устанавливается.

Тэги:  дтп, харьков
 
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